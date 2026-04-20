Halkın zaferi!

Recep DAL

Hayat pahalılığını budamayı öngören yasa tasarısı, haftalardır büyüyen toplumsal muhalefetin baskısı sonucunda geri çekildi. UBP-DP-YDP Hükümeti geri adım atmak zorunda kaldı; Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen düzenlemenin alt komiteye gönderilmesi kararlaştırıldı.

20 gündür arada olan Genel Kurul toplandı; hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısı yeniden değerlendirilmek üzere oy birliğiyle alt komitenin gündemine alındı.

Öte yandan binlerce kişinin katıldığı eylemler ve hayatı durma noktasına getiren genel grevlerle güç kazanan sürecin zaferle sonuçlanması da sendikalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Tüm sendikalar adına basına açıklama yapan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Eylemlilik sürecinde çok onurlu bir mücadele verildi. Dik duruş sergilendi” dedi. Bıçaklı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise, “Tasarının komiteye çekilmesi doğru bir karardır. Ama biz bunları 3 haftadır söylüyoruz. Neden 3 hafta boyunca toplumsal muhalefetin sesi dinlenmedi?” diye sordu. İncirli, ülkenin seçim tarihine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti; “Bu tarih bir an önce ortaya konmalıdır. Mevcut hükümet, ülkeyi yönetebilecek noktada değildir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel ise Genel Kurul kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Hükümete geldiğimiz günden bugüne kadar tüm yaptıklarımız halkımızın ferahlığı içindir” iddiasında bulundu. Erken seçim ihtimali üzerine de konuşan Üstel, “Seçimin normal süresi Ocak ayıdır. Hükümete mensup vekiller bunu değerlendirip yeni tarih ortaya koyacaksa kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Mücadele kazandı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, son dönemde kitlesel eylemler ve genel grevlere neden olan hayat pahalılığı (HP) düzenlemesi konusunda geri adım attı. Hükümet temsilcileri, dün gerçekleştirdikleri grup toplantısının ardından, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen HP yasa tasarısının alt komiteye çekilmesine karar verdi.

Alınan karar sonrasında hükümet yetkilileri ile sendikalar arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, hükümetin aldığı karar sendika temsilcilerine iletildi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Eylemlilik sürecinde çok onurlu bir mücadele verildi”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından tüm sendikalar adına açıklamalarda bulundu.

Bıçaklı, hükümetin kendi içinde aldığı karar doğrultusunda sendikaları bilgilendirmek üzere kendilerini davet ettiğini belirterek, “Hükümet temsilcileri kendi aralarında karar aldılar. Gruplarının aldığı kararı bildirmek için bizi davet ettiler. Biz de icabet ettik” dedi.

Alınan karar kapsamında HP yasa tasarısının komiteye geri çekileceğinin kendilerine bildirildiğini ifade eden Bıçaklı, hükümetle görüşmelerin süreceğini ve uzlaşı sağlanması halinde tasarı üzerinde yeniden şekillendirme yapılacağını söyledi. Bıçaklı, “Bizim istediğimiz nokta buydu” ifadelerini kullandı.

Tasarıya ilişkin sürece de değinen Bıçaklı, komitedeki görüşmelerin Haziran ayına kadar devam edebileceğini belirterek, “Tahminimce komitede Haziran ayına kadar bu tasarı görüşülecek. Haziran’da da duruma göre hareket edilecek” şeklinde konuştu.

Devletin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bıçaklı, yalnızca hayat pahalılığı düzenlemesine odaklanmanın yeterli olmayacağını vurguladı. Bıçaklı, devletin gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltmak için farklı alanlarda da adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerek, sendikalar olarak bu konudaki önerilerini hükümete sunacaklarını ifade etti.

Eylemlilik sürecine de değinen Bıçaklı, sendikaların ve halkın sergilediği duruşun belirleyici olduğunu belirtti. “Eylemlilik sürecinde çok onurlu bir mücadele verildi. Dik duruş sergilendi” diyen Bıçaklı, halka rağmen dayatmaların doğru olmadığını ve haklı talepler karşısında kararlı duruşun sonuç getirdiğini söyledi. Bıçaklı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Erken seçim konusuna da değinen Bıçaklı, sendikaların bu konudaki tavrının net olduğunu ifade etti. Genel grev kararı alınmayacağını belirten Bıçaklı, erken seçim gerçekleşene kadar eylemlerin devam edeceğini açıkladı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay:

"Tasarıları geri çekiyoruz"

Sendikaların açıklamalarının ardından ise 30 Mart Pazartesi günü başlayan ve sonraki süreçte ara verilerek devam eden Meclis Genel Kurulu, dün öğle saatlerinde toplandı.

UBP Milletvekili, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, iç tüzük gereği, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısını komiteye geri çekilmesi için öneride bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Yasanın komiteye çekilmesi olumlu ama yetmez, erken seçim tarihi verin!”

Tasarının komiteye çekilmesine ilişkin görüşmeler kapsamında kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, tasarının geri çekilecek olmasını desteklediklerini ancak “şerhli bir kabul oyu” vereceklerini belirtti; “Size güven yok” dedi.

“Memlekette 30 Mart’tan beridir hayat durdu” diyen İncirli, “Tasarının komiteye çekilmesi doğru bir karardır. Sendikalarla diyalog aranması doğru bir karardır. Ama biz bunları 3 haftadır söylüyoruz. Neden 3 hafta boyunca toplumsal muhalefetin sesi dinlenmedi?” diye sordu.

İncirli, tasarının geri çekilecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, “Bu ülkenin seçim tarihine ihtiyacı var. Bu tarih bir an önce ortaya konmalıdır. Bu hükümet, ülkeyi yönetebilecek noktada değildir” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi konusunda hükümetin çeşitli fikirleri olduğunu duyduklarını belirten İncirli, “Öncelikle Ocak 2027’yi herkes aklından çıkartsın. Son bahar da mümkün değildir, geçtir. Aralık ayında yerel seçimler var. İki seçimi birbirine sıkıştırmak demokratik açıdan sıkıntılıdır” dedi.

İncirli, “Esas sıkıntı ise, son bahar bütçenin hazırlanması noktasındadır. Doğru tarihler şunlardır; Haziran’da genel seçim yapılacak, yeni hükümet bütçesini hazırlayacak ve memleketi kurtarmak üzere ciddi bir çalışma yaparak güven ortamı oluşturacak. İnsanlar nefes alacak. Ardından da Aralık ayında yerel seçim yapılacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel:

“Tüm yaptıklarımız halkın ferahlığı içindir”

Başbakan Ünal Üstel de İncirli’nin açıklamalarının ardından söz aldı; tasarının, “yeni önerileri görüşmek ve savaşın gidişatını gözlemlemek” üzere komiteye geri çekileceğini söyledi.

Üstel, “Hükümete geldiğimiz günden bugüne kadar tüm yaptıklarımız halkımızın ferahlığı içindir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin “Yasanın komiteye çekilmesi olumlu ama yetmez, erken seçim tarihi verin!” sözleri üzerine Üstel, “Seçimin normal süresi Ocak ayıdır. Hükümete mensup vekiller bunu değerlendirip yeni tarih ortaya koyacaksa kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Tasarılar oy birliğiyle komiteye geri çekildi

Açıklamaların ardından hayat pahalılığını düzenleyen tasarıların geri çekilmesine yönelik oylama yapıldı; 11 yasa tasarısı yeniden değerlendirilmek üzere oy birliğiyle komiteye geri çekildi.

Genel Kurul’un başka bir gündemle bugün saat 10.00’da toplanması bekleniyor.