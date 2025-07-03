 “Halkın yaşam kalitesi her geçen gün düşüyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), UBP-DP-YDP Hükümeti’ni ekonomik ve idari alandaki kötü yönetim nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Sendika, yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın saat 09.30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, maliyenin kötü yönetilmesi sonucu bütçe açığının hızla büyüdüğü belirtilirken, kamu kurumlarının yönetim kurullarına yapılan yasa dışı ve liyakatsiz atamalarla birçok kurumun işlevsiz hale geldiği vurgulandı.

Kamu hizmetlerinde yasa dışı uygulamaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, donanımlı gençlerin ülkeden göç etmek zorunda kaldığı, buna karşın partizanca istihdamlar ile yüksek maaşlı “danışman” atamalarının devam ettiği ifade edildi.

KTAMS, halkın giderek artan mutsuzluk ve gelecek kaygısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Sorunlar dağ gibi büyürken, Meclis üç ay tatil kararı aldı” ifadeleriyle mevcut tabloya dikkat çekti.

Sendika, yarın yapılacak olan basın açıklamasıyla yetkililere sorumluluklarını hatırlatmayı ve kötü gidişata karşı toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.