“Halkın sadece 10’da 1’i Kıbrıs’ın kuzeyinde insan sağlığına önem verildiğini düşünüyor”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), halk sağlığına ilişkin yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Farkındalık Haftası çerçevesinde Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kasım 2022’de tamamladığı “Kıbrıs’ın kuzeyinde koruyucu sağlık hizmetleri – Kalite Algısı ve Erişilebilirlik” raporunun verilerini paylaştı.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla her yıl kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nda EHHD, Kasım 2022’de ülkede yaşayan de-facto nüfusu yansıtacak şekilde belirlenen bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, genel ve koruyucu sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak üzere çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koyan raporuna değindi.

Açıklamada, araştırmada katılımcılara bir dizi önerme sunularak, bunlara katılıp katılmadıklarının sorulduğu kaydedildi.

Ülkede genel ve koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin bu önermelerin, bireylerin verilen hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini belirlemeye de yardımcı olunduğu kaydedilen açıklamada, “12 farklı önermeye verilen yanıtlar, Kıbrıs’ın kuzeyinde de sağlık konusunda genel olarak son derece ciddi yetersizlikler olduğunu ortaya koyacak türdendir. Hiçbir önermede, yeterlilik ifade edenlerin oranı yetersizlik ifade edenlerden çok değildir. Daha vahimi, 12 başlıktan sadece üç tanesinde memnuniyet ifade edenlerin oranı yüzde 10’u aşabilmiştir. Buna karşılık memnuniyetsizlik ifade edenlerin yüzde 50’nin altına düştüğü tek bir başlık vardır.” ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada öne çıkan verilere göre, ülkede yaşayanların sadece onda biri insan sağlığına önem verildiği kanaatinde; yüzde 60'a yakını ise “Kıbrıs’ın kuzeyinde insan sağlığına önem verilmektedir” önermesine katılmadığını belirtti.

“Kamu yönetimi, hastalıkları önleme konusunda başarılı bir politika yürütmektedir” görüşüne katılanlar yüzde 6’ya yakınken, buna katılmayanların oranı yüzde 68.

Araştırmaya katılanların yüzde 67'si KKTC'deki kamu hastanelerinde kaliteli hizmet almanın mümkün olmadığını düşünürken, sadece yüzde 7'si bunun mümkün olabileceği görüşünde.

Ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti almanın mümkün olduğunu sadece 8.5 desteklerken, bu görüşü reddedenler yüzde 68.

Araştırmaya katılanlar, sağlıklı beslenme konusunda yeterli bilgilendirme yapılmadığını düşünürken, gıdaların sağlıklı ve hijyenik olduğuna katılanlar yüzde 7.4 oranında kaldı.

Halkın, yaşadığı çevrenin sağlıklı ve temiz olduğunu düşünmediği sonucunun çıktığı belirtilen araştırmaya göre, “Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşadığımı hissediyorum” görüşüne katılanlar yüzde 14,4’le sınırlıyken bu görüşe katılmayanlarsa yaklaşık dört kat daha fazla.

"Sağlık politikasının ruh sağlığını önemsemediği" yüzde 78.5 taraftar bulurken yüzde 81, parası olmayanın iyi sağlık hizmeti almasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarında tütün ve tütün ürünleriyle mücadelenin etkin olmadığı, yürüyüş yolu ve egzersiz alanı yetersizliği de yükrak oranlarda vurgulandı.

Halk sağlığının korunmasının çok yönlü mücadeleyi ve sorumluluk paylaşımını gerekli kıldığı düşüncesinde olduğu kaydedilen Evrensel Hasta Hakları Derneği açıklamasında, yıllardan beridir sağlıkta yaşanan sorunların kangrenleşmiş ve hasta odaklı bütünlüklü bir sağlık politikasının olmayışının sağlıktaki sorunların artarak çoğalmasına neden olduğu belirtildi.

Bireylerin, örgütler ve sağlıktan sorumlu yerel kurumların bu konuda önemli yükümlülüklere sahip olduğu kaydedilen açıklamada, “Halkın bu sorumluluk dağılımı içinde kime ne kadar rol biçtiği, mücadelenin başarısına etki eden faktörler arasında yer almaktadır. EHHD’nin, toplumumuzda etkin ve etkili halk sağlığı politikaları üretilmesinde elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirtmek isteriz.” ifadeleri kullanıldı.