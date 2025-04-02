Halkın Partisi, 'nefret dili' kullanan imamı polise ve savcılığa şikayet etti

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamayla öğretmenlere karşı nefret söylemi kullanan ve toplumun tüm kesimlerinden tepki çeken imam ve bazı sosyal medya kullanıcıları hakkında Ceza Yasası’nın ilgili maddelerine göre suç işledikleri gerekçesiyle Polis Genel Müdürülüğü’ne ve Başsavcılığa şikayette bulunduklarını duyurdu. Özersay açıklamasında bahse konu imamla ilgili olarak Din İşleri Dairesi Başkanlığına da başvurduklarını ve bağlı bulundukları yasaya göre disiplin suçu işlediklerini gerekçeleriyle ortaya koyarak derhal disiplin soruşturması açılmasını talep ettiklerini de belirtti.

HP lideri Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah itibariyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla din kisvesi altında NEFRET SÖYLEMİ kullanan, Halkın bir bölümünü AYRIŞTIRAN, HEDEF GÖSTEREN VE ÖTEKİLEŞTİREN malum imam da dahil çeşitli kişilerle ilgili olarak POLİSE ve BAŞSAVCILIĞA başvurarak ŞİKAYETÇİ OLDUK. Ceza Yasamızın ilgili maddelerine göre hangi suçların işlendiği konusundaki saptamalarımızı da yasa maddeleriyle birlikte paylaştık. Ayrıca toplumun her kesminin tepkisini çeken imamla ilgili olarak da DİN İŞLERİ DAİRESİ Başkanlığına başvurarak bağlı bulundukları yasanın ilgili maddelerini anımsatıp DİSİPLİN SORUŞTURMASI başlatmalarını talep ettik ki zaten bu yasal yükümlülükleridir. Bu süreçlerin takipçisi olacağız ve kamuoyuna bilgi vereceğiz. Cumhurbaşkanı sayın Tatar Başsavcılık ve Polisi göreve davet edeceğini açıklamıştı ancak bunu somut bir şikayete dönüştürmek gerekiyordu, biz o söz havada kalmasın diye gereğini yaptık ki takip de edebilelim..."