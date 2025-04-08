Halkın Partisi: “Laiklik ve çağdaş değerler için biz de orada olacağız”

Halkın Partisi (HP), öğretmen sendikaları öncülüğünde, bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin desteğiyle bu akşam gerçekleştirilecek eyleme katılacaklarını açıkladı.

Halkın Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitimde yetkili konumda olanlara ‘Atatürk İlke ve Devrimlerine’ saygı gösterme yükümlülükleri olduğunu hatırlatmak ve başta laiklik olmak üzere çağdaş değerlere sahip çıkmak için biz de orada olacağız.”