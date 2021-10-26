Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yazılı açıklama yaparak UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu eleştirdi.

Sorakın, “Kıbrıs Türk toplumu bunların hiç birisini hak etmiyor. Saygınlıkta, bilgide, eğitimde, demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde üst seviyelerde olan özgüven sahibi bir toplumsal kimliği erozyona uğratma hakkına sahip değilsiniz. Bu topluma, son on ayda hayal ötesi her şeyi yaşattınız. Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Elbette bunun bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Katıldığı bir televizyon programında son on aylık süreci büyük bir başarı öyküsüymüş gibi anlatmaya çalışan UBP Genel Sekreteri’ni hayretler içerisinde izledim.

Sn Genel Sekreter maaşları ödedik diyor. Geriye kalan bütün sorumlulukları ise muhalefete yüklemeye çalışıyor. Sn Hasipoğlu, son on aylık süreçte halkın alım gücünün % 50’nin üzerinde gerilemesine, yokluk ve yoksulluğun giderek derinleşmesine, esnaf ve iş insanlarının batma noktasına gelmesine, sosyal adalet ve eşitliğin rafa kaldırılmasına, eğitimde fırsat eşitsizliğinin artmasına siz ve sizin anlayışınız sebep olmuştur.

Sizin anlayışınızda varsa yoksa makam, statü, hamaset, popülizm, şov...

Ülkede Anayasa ve yasalar değil de çürümüş, yozlaşmış, rezalete dönüşmüş anlayışlar ve antidemokratik uygulamalar hakim kılınmaya çalışılıyor.

Kıbrıs Türk toplumu bunların hiç birisini hak etmiyor. Saygınlıkta, bilgide, eğitimde, demokraside, insan haklarında, özgürlüklerde üst seviyelerde olan özgüven sahibi bir toplumsal kimliği erozyona uğratma hakkına sahip değilsiniz. Bu topluma, son on ayda hayal ötesi her şeyi yaşattınız. Halkı balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Elbette bunun bedelini ödeyeceksiniz.”