Narenciye ve zeytin fidanları yandı

Güzelyurt’ta, eski Akdeniz yolunda çıkan yangında narenciye ve zeytin fidanları zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında dere yatağı yakınında çıkan yangın narenciye bahçesine de sıçardı.

Dere yatağındaki çöp ve molozların yanı sıra narenciye bahçesindeki 8 plastik boru, 9 damlama sulama lastiği,13 narenciye ve 15 zeytin fidanı yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.