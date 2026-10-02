ABD’den Avrupa ülkelerine dizel yakıt baskısı

Avrupa ülkelerine dizel rezervlerinin bir bölümünü acilen piyasaya sürmeleri çağrısında bulunan Amerika Birleşik Devletleri, küresel arzda yaşanan kesintilerin yükünün ABD’li çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve işletmelerin üzerine bırakılamayacağını savundu.

CNBC’nin haberine göre bu çağrı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yüksek enerji fiyatlarını kontrol altına alma çabalarının bir parçası olarak dizel ihracatını yasaklayıp yasaklamamayı değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Amerikan Otomobil Derneği (AAA) verilerine göre, ABD’de ortalama dizel fiyatı geçen ayın sonlarında galon başına 6,50 dolara çıkarak rekor kırdı.

İran savaşı ve Rusya’nın Ukrayna’yı geniş çaplı işgali nedeniyle yaşanan arz kesintileri, fiyatların geçen yıla kıyasla sert şekilde yükselmesine yol açtı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa’daki müttefiklerin “mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmaları ve devam eden arz kesintilerini gidermek için ilave kaynakları derhal piyasaya sunmaları gerektiğini” söyledi.

Bessent, “Amerika üzerine düşeni yapıyor. Müttefiklerimizin de taahhütlerini somut adımlarla yerine getirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde hızla yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmesi yönündeki siyasi baskıyla karşı karşıya.

Dizel ihracatının yasaklanması, ABD iç piyasasına daha fazla yakıt girmesine yol açarak ülkedeki dizel fiyatlarının önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.

Ancak BBC’nin haberine göre uzmanlar, diğer ülkelerin alternatif tedarik kaynaklarına ulaşamaması halinde böyle bir yasağın dünya genelinde dizel fiyatları üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD, dünya dizel piyasasının en önemli tedarikçilerinden biri. Ülke, günde yaklaşık 1,2 ila 1,5 milyon varil dizel ihraç ediyor.

İngiltere, dizel ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor ve ABD bu tedarikte önemli bir paya sahip, ithalatın yüzde 31’i ABD’den geliyor.

İngiltere’de bu hafta dizelin ortalama fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.