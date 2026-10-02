Elma ve börülcede limit üstü, semizotunda tavsiye dışı ilaç saptandı

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizi yapıldı.

İthal ürünlerin 2’sinde limit üstü kalıntı bulundu

Analizi yapılan 37 ithal üründen 35’i temiz çıktı. Non Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. A. Kaner Ltd.’e ait börülcede de limit üstü kalıntı saptandığı için ürünün menşeine iade edileceği bildirildi.

Yerli semizotu imha edildi

Yerli ürünlerde ise analizi yapılan 7 numuneden 6’sı temiz çıktı. Mağusa’da üretim yapan Ayşe Dağtepe’ye ait semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.