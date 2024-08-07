Halil Falyalı davasında karar açıklandı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili davada, sanıklara ilişkin mahkumiyet kararları açıklandı.

Karara göre sanık Ömer Tunç ömür boyu hapis cezasına, sanık Veysel Sare 35 yıl hapis cezasına ve sanık Musa Çiçek 20 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılanan sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki karar uzun soluklu duruşmaların ardından açıklandı.

Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Banu Soyer okudu.

Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Mahkeme heyetinin mahkûmiyet kararının ardından sanıklar aleyhine yapılan ceza takdirinde Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Başkan Banu Soyer açıkladı.

Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve sanık Ömer Tunç’un aleyhine getirilen davalarda ömür boyu hapis cezası, sanık Veysel Sare’nin aleyhine getirilen davalardan 35 yıl ve sanık Musa Çiçek’in aleyhine getirilen davalarda 20 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Girne – Çatalköy’de, 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu.

Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

Soruşturmanın Kıbrıs’ın kuzeyindeki ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti.

Türkiye’de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'ı, 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanık Mehmet Faysal Söylemez’in “Tasarlayarak iki kez adam öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verilmişti.

Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise beraat kararı verirken, Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında ise “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan 2 kez ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetmişti.