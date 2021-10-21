“Hala Toplu Taşıma’nın lüks olduğuna, gereksiz olduğuna öncelikli olmadığına inanıyor musunuz?”

Mimar Onur Olguner akaryakıt krizinden hareketle ülkede akaryakıta harcanan rakamlara dikkat çekti, toplu taşımanın önemine vurgu yaptı. Sosyal medya paylaşımında Olguner, “Bu küçücük ülkede ayda 25 Milyon litre yakıt harcıyoruz.

Bu yakıtın fiyatı ise bugün litre başına 8.68 TL oldu. Bu miktar AYDA yaklaşık olarak yakıta 217 Milyon TL harcadığımızı gösteriyor. Yılda bu miktar 2 Milyar 604 Milyon TL’ye tekabül ediyor” ifadelerini kullandı, rakamların yüksekliğine işaret etti.

Akaryakıta harcanan kaynağın yurt dışına çıktığını söyleyen Olguner bu yüksek kaynakla neler yapılabileceğinden bahsetti.

İşte Onur Olguner’in sosyal medya paylaşımı:

Bu küçücük ülkede ayda 25 Milyon litre yakıt harcıyoruz. Bu yakıtın fiyatı ise bugün litre başına 8.68 TL oldu. Bu miktar AYDA yaklaşık olarak yakıta 217 Milyon TL harcadığımızı gösteriyor. Yılda bu miktar 2 Milyar 604 Milyon TL’ye tekabül ediyor.

Bu para her yıl yurt dışına kaçıyor. Ortadoğu’ya gidiyor. Bu yakıta o kadar bağımlıyız ki iki gündür benzin olmadığından sokaklara döküldük, Kuyruklar oluşturduk, saatlerce bekledik. Daha dün benzin vardı, bugün yok.

Ülke benzin olmadığından kaosa sürüklendi. İnsanlar ise paniğe. Söylemek beni üzüyor ama uyuşturucu bağımlılarını anımsatıyor benzine bağımlılığımız. Yokluğunda kaşınıyoruz adeta. Gerginiz. Saatlerce kuyruklarda bekleyecek kadar çaresiziz. Ve bizim uyuşturucumuz benzin. Bizim uyuşturucumuz arabalar. Senelerce bu uyuşturucudan kurtulalım dedik. Bu ülkede her tarz toplu taşıma sistemleri önerdik.

Önce LÜKSTÜR denildi toplu taşıma için, sonra GEREKSİZ, şimdi ise ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL deniliyor. Toplu taşıma siyasetin gaylesi değildir. Ülkem siyasetçisi pek ilgilenmez toplu taşıma ile. Belki birkaç “like” almak için, birkaç haberde çıkmak için haber yaptırır, paylaşır. En fazla PR projesidir koltuklardakilere. Halbuki iddia ederim ki toplu taşıma istemi ile aylık 217 Milyon TL giderin 100 Milyon TL’si düşürülebilir. Öğrenci, turist ve kendi insanımızın birçoğu bu ülkede artık rahat eder. Orta Doğu’ya gönderdiğimiz paranın her ay 100 Milyon TL’si kurtarılabilir.

Bu ülkenin bütçesinde kalması sağlanabilir. Yani bu ülkenin bütünlüklü toplu taşıma sistemi 1 yıl içinde, bilemedin 2 yıl içinde en lüks sistemlerle donatılabilir. Ardından HER AY BİR HASTANE YAPABİLİRİZ bu para ile. Hala Toplu Taşıma’nın LÜKS olduğuna, GEREKSİZ olduğuna ÖNCELİKLİ OLMADIĞINA inanıyor musunuz? Not. Ekteki plan 2013 yılında LTB Teknik Komite Başkanı görevinde iken hazırladığımız Lefkoşa Toplu Taşıma Projesi’nin haritasıdır.

Maalesef bu proje ülke siyaset anlayışı yüzünden henüz gerçekleştirme fırsatını bulamamıştır. Bir gün mutlaka bulacaktır.