Hakkında ‘cinsel içerikli video gönderme’ şikayeti bulunan zanlı tutuklandı

WhatsApp üzerinden 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını arayarak cinsel içerikli görüntüler gönderdiği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunan ve önceki gün ülkeye giriş yaparken tutuklanan zanlı M.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Berro zanlının 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp mastürbasyon yaptığı ve sonrasında cinsel içerikli video gönderdiği gerekçesi ile aleyhinde şikâyet bulunduğunu söyledi. Polis zanlının yurtdışında olduğu için aleyhine tutuklama emri alındığını ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının telefonunun inceleneceği ve yaptığı beyanların teyit tekzip edileceğini, bu bağlamda zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.