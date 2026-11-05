UKÜ öğrencilerinden meme kanseriyle mücadeleye destek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Öğrencileri Kulübü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kanserle mücadeleye destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bağış ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Meme kanseri hastalarına destek olmayı amaçlayan etkinlikte, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına bağış toplandı. Etkinlik kapsamında katılımcılara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapılarak erken teşhisin önemi ve hastalıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Bağışta bulunan katılımcılara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Etkinliğin dikkat çeken çalışmalarından biri ise bağış yapan katılımcıların parmak izleriyle oluşturulan farkındalık ağacı oldu. Katılımcıların izleriyle şekillenen ağaç, dayanışmanın ve kanserle mücadelede toplumsal desteğin sembolü olarak etkinliğe anlam kattı.

UKÜ Tıp Öğrencileri Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle, meme kanseriyle mücadele eden bireylere destek olmanın yanı sıra üniversite öğrencileri arasında sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine ve toplumda dayanışma kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlandı.