Hafta sonu yağışlı geçecek

Haftalık hava tahmin raporunu açıklayan Meteoroloji Dairesi, hafta sonunun yağışlı geçeceğini bildirdi.

03 – 09 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki tahminleri açıklayan Meteoroloji Dairesi, bölgenin periyodun ilk yarısında Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise Yüksek Basınç Sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiğini kaydetti.

Haftasonunda havanın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği belirtilirken, diğer günlerinse parçalı bulutlu, az bulutlu ve açık geçeceği ifade edildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 23 – 26 derece, ikinci yarısında ise 27 – 30 derece ve sahillerde periyod boyunca 23 – 26 derece olarak tahmin edildi.

Rüzgarınsa genellikle Güney ve Batı, cumartesi günü ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esmesinin beklendiği bildirildi.