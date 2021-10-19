Haftalık trafik raporu: 64 kaza, 1 ölü, 7 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde 11-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 64 trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğünün haftalık trafik raporuna göre, kazalardan 56’si hasarla sonuçlanırken, 847 bin 600 TL hasar oluştu.

Dönem içerisinde kazalardan 25’i Lefkoşa, 18’i, Girne, 14’ü Mağusa, 5’i Güzelyurt ve 2’si İskele’de gerçekleşti.

Kaza sebepleri ise; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (14), yakın takip (14),dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenlerden (10) sıralandı.

Diğer yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 501 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 982’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

trafik suçlarında ilk 3 sırayı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (170), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (146), emniyet kemersiz araç kullanmak (64) aldı