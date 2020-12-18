Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı bölgede, hafta sonu ve yeni haftada yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülkede hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18-21ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Havanın, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Pazartesiden itibaren hava parçalı çok bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.