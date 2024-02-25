Hafta sonlarının vazgeçilmez lezzetleri

Tuğçe SOYADLI-Damla KARADAYI

Akdeniz'in ortasında yer alan adamızda, farklı kültürlerin etkisi altında gelişen Kıbrıs mutfağı, damakları şenlendiren bir mozaik sunuyor. Bu haftaki yazımızda, Kıbrıs'ın mutfak kültürünün gizemli dünyasına bir yolculuk yaparak, adamızın yöresel lezzetlerini keşfetmeye davet ediyoruz. Bu haftaki yazımızda sizlere her mangal yapışımızda olmazsa olmazımız olan şeftali kebabını ve meyhanelerimizin vazgeçilmez tatlısı olan gırbaç tatlısını sizlere sunuyoruz. Keyifli okumalar…

ŞEFTALİ KEBABI

Kimisine göre Şef Ali’den gelen, kimisi için Rumların Şeftalya köftesinden çevrilerek sunulan ve kimisi için de “şeftali gibi kızarmış” deyiminden esinlenilerek bulunmuş bir isim, şeftali kebabı. Kökeni tamamen güzel adamıza özgü olan şeftali kebabını ilk kez duyan herkes şok oluyor. Her seferinde karşılaştığım şey ise gerçekten içerisine şeftali konularak yapıldığının sanılması. İnternette arattığınız zaman bile bazı kaynaklarda peynirli veya konserve şeftaliyle yapıldığını yazan kaynaklar malesef ki mevcut. Bu hafta, bu eşsiz lezzeti bir de benim nasıl yaptığıma bakalım…

Malzemeler

500 gr dana ve kuzu karışık kıyma

1 adet kuzu bannası(gömleği)

1 demet maydanoz

2 adet soğan

Kimyon

Karabiber

Tuz

Nasıl Yapıyorum?

Öncelikle kuzu gömleğini yumuşaması için en az 15 dakika boyunca ılık suda bekletiyorum.

Diğer yandan bir kap içerisinde; kıymayı, küçük küpler halinde kestiğim soğanı, ince kıyılmış maydanozu ve baharatlarla iyice yoğuruyorum. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra köfte harcını dinlemesi için buzdolabına koyuyorum. Köfte harcını yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Kuzu gömleğini, köfteleri sarabilecek şekilde bıçakla kesiyorum ve üzerine köfteyi koyup dolma sarar gibi sarıyorum. Son olarak köftelerimi yardım alarak yaktığım mangalda, üzeri şeftali gibi kızarana kadar pişiriyorum. Yanında mangalda közlenmiş biber ve domatesle servis yapıyorum.

GIRBAÇ TATLISI

Yapımı sadece 5 dakika süren hemen hemen her meyhanemizde bulunan adamızın en popüler tatlılarından birisi olmaktadır. Kalsiyum bakımından oldukça yüksek değerlere sahip hem pratik hem de besleyici bir tatlımızdır. Servisini yaparken kullanılan malzemelerden dolayı ekstra beyaz şekere de ihtiyaç duyulmamaktadır.

Malzemeler

1.5 Paket Tuzsuz Nor

½ Su Bardağı Süt

½ Su Bardağı Konsantre (yoğunlaştırılmış) Süt

Yarım Muz

Harnup Pekmezi

Bir Kaç Adet Ceviz İçi

1 Tatlı Kaşığı Kadar Bal

Hazırlanışı

Öncelikle sütlerimi ve noru 5 dakika kadar yavaş modda blenderdan geçiriyorum. Daha sonrasında servisimi yapacağım tabağa alıyorum ve üzerine yarım muz, harnup pekmezimi, 1 çay kaşığı kadar balımı ve cevizimden yeteri miktarda ekleyip servis yapıyorum. Siz dilerseniz üzerine sadece muz ve pekmez ekleyebilirsiniz. Ben mevsimine göre çilek de ekliyorum.