“Hademelerin insan hakları ihlal ediliyor”

Kamu-İş üyesi olan hademelere tehdit ve baskı yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve taşeron şirket aleyhine ceza davası dosyaladı.

Kamu-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, sendikaya ve sendikaya üye hademelere “grev kırıcılığı, tehdit ve mobbing” yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye dava dosyalandığı ifade edilerek, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu'nun, “İnsan hakları ilkeleri ihlal ediliyor” sözlerine yer verildi.

"Rekabet Kurulu kararı çiğneniyor"

Serdaroğlu, Rekabet Kurulu’nun okullara temizlik hizmeti sağlanmasına yönelik pazarlık usulü ile gerçekleşen ihaleyi iptal etmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu karara uymadığını kaydetti.

"Devlet yetkililerinin, Rekabet Kurulu’nun kararını hiçe sayması kabul edilemez” diyen Serdaroğlu, “Taşeron şirket hâlâ bünyesine çalışan almaya devam ediyor. Maliye Bakanlığı’nın da sorunun çözümüne yönelik herhangi bir adımı yok. Şunu net olarak ifade ediyorum. Hademelerin sendikal haklarının ellerinden alınmasına Kamu-İş olarak asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Grev kırıcılığı suçtur"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddi bir suç işlediğini savunan Serdaroğlu, “Toplu İş Sözleşmesi hakkını istediği için çalışanların işlerine son verilemez. Söz konusu şirket yetkisizce grevde olan işçilerin işlerine son verip, başka şirket elemanlarını getirerek işe almaya çalışıyor. Bu grev kırıcılığıdır. Bu grevi kırmak suçtur ve cezası vardır. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.