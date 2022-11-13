Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta polise sahte ehliyet veren ve alkol test tutanağına söz konusu ehliyette yer alan ismi yazan kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Güzelyurt Mevlevi Çemberinde, dün gece polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında, 109 mlgr alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanırken tespit edilen 23 yaşındaki I.M. (E), görevli polislere başka bir şahıs adında düzenlenmiş ehliyet suretini gösterdi.

Polis tarafından düzenlenen alkol test tutanağına da sürüş ehliyetinde geçen şahsın adını yazan ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.