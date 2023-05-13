Güzelyurt’ta çalışma izinsiz 28 kişi tespit edildi, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri ile Çalışma Dairesi personeli tarafından yapılan kontrollerde, 28 kişinin çalışma izinsiz olduğu tespit edildi.

Polis bültenine göre bahse konu şahıslara Çalışma Dairesi tarafından idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Girne’de “kapama saatine riayetsizlik”

Girne’de eğlence yerlerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 6 işletmenin kapama saatine riayet etmediği tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, bahse konu işletmeler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yayla’da ruhsatsız alkollü içki satışı

Yayla’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğü eklipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir işletmenin geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu işletme aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de trafik kazası

Girne’de bugün 03.30 sıralarında Süha Enes Öztürk (E-23), 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 284 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüj üzerinde bulunan reklam tabelasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.