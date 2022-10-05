Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Güzelyurt’ta Tazminat sokak üzerinde dün polis tarafından 18 yaşındaki İ.K.’nin (E) aracında yapılan aramada, yaklaşık 50 mg. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir öğütücü bulundu.

İ.K. ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan 18 yaşındaki H.U.(E) tutuklandı.