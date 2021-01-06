Güzelyurt’ta bıçaklama 



Güzelyurt’ta Kutlu Adalı bulvarı üzerinde, dün, alkollü içki tesiri altındaki A.N.(E-22), tartışmış olduğu Owen Sımbarashe Masıkatı’yı tasarrufunda bulunan bıçak ile yaraladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yaralanan Owen Sımbarashe Masıkatı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu oldu.

A.N. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Gönyeli’de şömine bacası yangına yol açtı



Gönyeli’de Aşıklar Tepesi Mevkiinde, Mustafa Güven’e ait evde faal durumda bulunan şömine bacasının ısınarak evin çatısındaki izolasyon malzemesini tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangında çatıdaki ahşap tahtalar ile izolasyon malzemesi yanarken, 100 kiremit kırıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

