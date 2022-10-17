Güzelyurt’ta 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili 6 kişi daha tutuklandı

Güzelyurt’ta iki kişinin silahla, bir kişininse bıçakla yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan polis, aranmakta olan üç kişi ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen üç kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün gece Güzelyur’ta meydana gelen olayla ilgili aranmakta olan N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23)’nin tespit edilerek tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, hala aranan zanlıların bulunduğu da bildirildi.

Polis açıklamasında ayrıca, yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.Ö.(E-23), E.G.(E-20) ve M.Ö.(E-21) isimli şahısların da tutuklandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı toplamda 7’ye yükselmiş oldu.

Polis, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, M.İ isimli kişiyi tutukladığını açıklamış, 4 kişinin arandığını bildirmişti.

Neler yaşandı?

Güzelyurt’ta dün gece yarısı 2 grup arasında kavga çıktı, 2 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Bülteni’nde olay “Katle teşebbüs”, “kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde kullanma, tasarruf”, “vahim zarar”, “yaralama” ve “kavga” başlığıyla duyuruldu.

"Öldürmek kastıyla ateş açtı"

Polis, olayı şöyle duyurdu: "16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T.(E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş etmek suretiyle T.Ö.T (E-50)’yi sol kasık kısmından, T.Ö.T.(E-43)’ü ise sol bacağından yaralamıştır."

"Bıçağı, korkutmak maksadıyla etrafa salladı, M.İ kolundan yaralandı"

"Ayrıca olay sırasında D.T.(E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.(E-26)’yi sağ kolundan hafif şekilde yaralamıştır."

"İki kişi hastanede"

"Olay sonucu yaralanan T.Ö.T.(E-50) ile T.Ö.T.(E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanmış olup, diğer şahıslar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir."

Güzelyurt’ta iki grup arasında kavga: 2 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralandı