Güzelyurt’ta iki grup arasında kavga: 2 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralandı

Güzelyurt’ta dün gece yarısı 2 grup arasında kavga çıktı, 2 kişi silahla, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Polis, meseleyle ilgili M.İ isimli kişiyi tutuklarken, olaya karışan 4 kişi daha aranıyor.

Polis Basın Bülteni’nde olay “Katle teşebbüs”, “kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde kullanma, tasarruf”, “vahim zarar”, “yaralama” ve “kavga” başlığıyla duyuruldu.

"Öldürmek kastıyla ateş açtı"

Polis, olayı şöyle duyurdu: "16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T.(E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş etmek suretiyle T.Ö.T (E-50)’yi sol kasık kısmından, T.Ö.T.(E-43)’ü ise sol bacağından yaralamıştır."

"Bıçağı, korkutmak maksadıyla etrafa salladı, M.İ kolundan yaralandı"

"Ayrıca olay sırasında D.T.(E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.(E-26)’yi sağ kolundan hafif şekilde yaralamıştır."

"İki kişi hastanede"

"Olay sonucu yaralanan T.Ö.T.(E-50) ile T.Ö.T.(E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanmış olup, diğer şahıslar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir."