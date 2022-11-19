Güzelyurtlu gelişim istiyor: “Yıllardır aynı sorunlar, aynı son”

Fehime ALASYA

Yatırımsız bırakılan bir bölge, gençliğin göçü, nüfusun azalması, ekonomik sıkıntılar ve tüm bunların beraberinde getirdiği moral bozukluğu…

‘Göç’ deyince ilk akla gelen şehirlerden olan Güzelyurt’ta, yurttaşlar gençliğin bölgede kalması için çeşitli projelerin hayata geçmesini istedi.

Belediyeden yeteri kadar hizmet alamadığını YENİDÜZEN’e anlatan Güzelyurtlular özellikle genç neslin bölgede tutulması için yerel yönetimin devreye girmesini istedi.

“Üzerinde yürüyecek insanlar yoksa kaldırım yapmanın, temizlik yapmanın ne anlamı var ki?” diye soran bazı vatandaşlar, gençliği bölgede tutmanın yollarının bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı bölgelerde özellikle ara sokaklarda alt yapı hizmetinin çok az olduğunu anlatan vatandaşlar, şehir içinde ise daha fazla otoparka ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bölgede kangrenlenmiş bazı sorunlar olduğuna değinen kimi vatandaşlar ülkenin de bölgenin de daha yaşanası bir hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Süleyman Solelgil:

“Genç nesil bölgede tutulmalı, bunun için çaba sarf edilmeli”

“Hizmet alıyoruz ama eksiklerimiz tabi ki de var. Daha fazla hizmet verilmeli, bunun için daha fazla devlet desteği şart. Bu destek zaten vatandaşa yansıyacak. Genç nesil bölgede tutulmalı, bunun için çaba sarf edilmeli. Her kimin isterse sorumluluğu olsun herkes bir ucundan tutmalı.”

Enver Akmen:

“Çeşitli projelerle gençliği bölgeye bağlamalı”

“Gençliğimiz sürekli göç ediyor ve yıllardır kimse önünü alamıyor. Belediye bu yönde çeşitli girişimler yapabilmeli, çeşitli projelerle gençliği bölgeye bağlamalı. Alt yapı hizmetleri ve otopark hizmetleri daha da iyiye taşınmalı.”

Tamer Özkara:

“Bölgemiz de ülkemiz de daha yaşanası hale getirilmeli”

“Bölgelere yakın akraba gözetmeksizin hizmet edilmeli, tüm belediye hizmetleri herkese yakın ve dengeli olmalı. Bölgemiz de ülkemiz de daha yaşanası hale getirilmeli. Bulunduğumuz bölgede altyapı, yol için hiçbir yatırım yapılmadı.”

Nurcan Ekşi:

“Yıllardır aynı sorunlar, gençlik gidiyor, önüne geçilmeli”

“Belediye hizmetlerinden memnunuz ama trafik ve altyapı gibi konularda sıkıntılarımız var. Bunlar yıllardır giderilmiyor, gençlik sürekli göç ediyor, bunun önüne geçilmeli. Belediyelere olan devlet katkısı arttırılmalı ki vatandaş daha çok hizmet alabilmeli.”

Neriman Çukurovalı:

“Ara bölgelerde daha fazla temizlik ve hizmet götürülmeli”

“Ara bölgelerde ilgi ve bakım çok az, bu daha fazla olmalı. Kapımızın önünü düzenli temizlemiyorlar, insanlarımız duyarsız, kirletiyor… Ara bölgelerde daha fazla temizlik ve hizmet götürülmeli.”

Pınar Bilginer:

“Çok eksiklikler var, bölgeye daha fazla ilgi gösterilmeli”

“Bazı bölgelerde çok fazla eksiklikler var, çalışmalar yetersiz. Çok eksiklikler var, daha fazla ilgi gösterilmeli. Vatandaşlar için daha çok aktivite ve etkinlikler yapılmalı. Belediye gençlerin göçünü engelleyebilir, önüne geçebilir. Çökmüş bir Güzelyurt var, burası çarşıda, pazarda çeşitli projelerle, yatırımlarla yeniden eski kalabalık günlerine geri gidebilir. Bunun için daha geniş yeni bir vizyon şart.”

Birol Gürkan:

“Özlediğimiz belediyecilik bu değil”

“Şehirde tek adamlılık dönemi bitmeli. Pırıl pırıl iki yeni aday var, yeni vizyon, dinamik adaylar, şans verilmeli… Yıllardır aynı yönetim, belki onun göremedikleri var. Kangren olmuş bir trafik var, topu sürekli başkalarına atıyor, özlediğimiz belediyecilik bu değil. Bu şehirde 50 yıl önce park makineleri vardı, şimdi hiçbirinden eser yok. Şehir sürekli göç veriyor, bunun en büyük sorumlusu şimdiki Başkandır.”

Fadıl Siperci:

“Başka birinin şehre eli dokunmalı, yeni göz ile eksikliklere bakılmalı”

“Artık Başkan bırakmalı, başka birinin şehre eli dokunmalı. Yeni göz ile eksikliklere bakılmalı. Süpürüp temizlik yapmakla, çiçek ekmekle belediyecilik olmaz. Gençliğimizi Güzelyurt’a bağlamalıyız, bunun için sürekli devletten bir şey beklemekten vazgeçmeliyiz. Gençlik için daha çok yatırım yapılmalı.”

Yağız Eğilmez:

“Nüfus şart, gençlerin göçü engellenmeli, her adım devletten beklenmemeli”

“Hükümet yardım ederse devlet desteği olursa o zaman yerelde hizmetler de artar. Nüfus şart, gençlerin göçü engellenmeli, belediye sosyal konut projeleriyle, sosyal projelerle bölge gençliğine destek olmalı. Her adım devletten beklenmemeli.”