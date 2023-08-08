Güzelyurt ilçesi zeytin ve harup hasat tarihleri açıklandı
Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt ilçesi zeytin ve harup hasadı tarihlerini açıkladı.
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Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt ilçesi zeytin ve harup hasadı tarihlerini açıkladı.
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Güzelyurt ilçesine bağlı köylerde erkenci zeytin hasadının 26 Ağustos, yerli zeytin hasadının 16 Eylül ve harup hasadının 19 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin ve harup toplamaya başlayan kişiler hakkında kanuni işlem yapılacağı kaydedildi.
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