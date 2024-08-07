Güvercinlik’te ‘Dikenli Tel Operasyonu’: 2 tutuklu

Güvercinlik köyünde dün gerçekleştirilen 'Dikenli Tel Operasyonu'nda askeri yasak bölgeden güneyden kuzeye geçmeye çalışan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 19.30 sıralarında Güvercinlik köyünün batı kısmında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek adanın güneyinden kuzeyine geçen N.Ç.(E-41) ve A.M.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Söz konusu şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ile toplam 24 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.