Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi: "Böyle bir talebimiz yok"

Ertuğrul Senova

Polis teşkilatında “kişiye özel” düzenleme olarak eleştirilen ve terfi sistemine siyasi müdahale anlamı taşıyan yasa tasarısı, Meclis komitesinde UBP’li vekillerin oylarıyla kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edildi. YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, komite toplantısına katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin, yasa değişikliği yönünde herhangi bir talepleri olmadığını ve mevcut insan kaynağından memnun olduklarını ifade ettiğini açıkladı. Şahali, bu beyanın, düzenlemenin doğrudan UBP-YDP-DP koalisyonu tarafından talep edildiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Şahali, “Mevcut yasaya göre hak sahibi olan bir kişinin yükselmemesi adına bu adım atılıyor” diyerek, düzenlemenin liyakatten çok belli isimlerin önünü açma amacı taşıdığını belirtti. Koalisyon hükümetinin, yasayı yaz tatili öncesi Genel Kurul’dan geçirme konusunda ısrarcı olduğu gözlemleniyor.

Tasarıya komiteden jet hızında onay

Tasarının görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına; Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atın ve Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim'in yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ve Milletvekili Devrim Barçın da katıldı, tasarıyı sorguladı.

Tasarı, UBP'li vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali:

"Asker, 'böyle bir talebimiz yok' dedi"

Komite toplantısı sonrası YENİDÜZEN'e konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, askerden gelen yetkililere iki kez "bu tasarıyı siz mi talep ettiniz" diye sorduklarını ve "Böyle bir yasal değişiklik talebimiz olmadı. Mevcut insan kaynağından memnunuz” yanıtını aldıklarını belirtti.

Şahali, bu yanıtlarla birlikte aslında, tasarının doğrudan koalisyonun talebi üzerine hazırlandığının teyit edildiğini belirtti.

Yasanın mevcut haliyle gerekli atamaların yapılmasının mümkün olduğunu belirten Şahali, Hükümetin, yetersiz deneyime sahip kişilerin atanması koşulunu oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

"Hak sahibi olan bir kişinin yükselmemesi adına bu adımlar atılıyor"

Şahali, "Aslında, mevcut yasaya göre hak sahibi olan bir kişinin yükselmemesi adına bu adım atılıyor" dedi.

Tasarı, önümüzdeki 16 yıl boyunca teşkilat yönetiminin şekillenmesinde etkili olacak

Polis Genel Müdürü’nün 30 Haziran’da emekliye ayrılması beklenirken, teşkilatın en üst düzey görevlerinden biri olan Müdür Yardımcılığı için yeni bir yasa değişikliği daha gündemde.

Yasa tasarısı ile birlikte, halen yalnızca iki kişinin taşıdığı “Müdür Yardımcılığına atanabilir” yeterliliği 6 kişiye çıkarılacak.

Bu değişiklik, yalnızca belirli kişilerin önünü açmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine yol açtı.

Tasarıda, mevcut hizmet kurallarına bakılmaksızın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir geçici madde yer alıyor. Böylece, belirlenen şartları sağlayan yeni isimlerin atanmasının önü açılacak.

Tasarının, önümüzdeki 16 yıl boyunca teşkilat yönetiminin nasıl şekilleneceğini belirleyeceği konuşuluyor.