“Güvenlik görevlisini taciz etti”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen “Cinsel Taciz” iddiasıyla ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının hastanede çalışan bir güvenlik görevlisi kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının konu ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini ve yapmış olduğu beyanların teyit edilmesi gerektiğini ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.