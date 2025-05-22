“Güvenli toplu taşıma lüks değil, haktır!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, geçtiğimiz hafta Yenierenköy’de yaşanan otobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kazanın denetim eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekilirken, güvenli toplu taşımanın bir lüks değil, temel bir hak olduğu vurgulandı.

CTP Gençlik Örgütü, öğrencilerin yalnızca eğitim hakkının değil, bu hakka güvenli bir şekilde erişiminin de devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti. 2025 yılına gelinmesine rağmen hâlâ bazı bölgelerde 40 yaşını aşmış araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmasının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, yolların bakımsızlığı ve yöneticilerin ihmalkârlığının öğrencilerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

“Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır”

Yenierenköy’de devrilen otobüsle ilgili yapılan değerlendirmede, kazada can kaybı yaşanmamış olmasının tek teselli kaynağı olduğu belirtildi. Yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten CTP Gençlik Örgütü, yaşanan bu elim olayın takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, trafikte daha güvenli ve sürdürülebilir bir sistemin kurulması için mücadeleye devam edileceği de ifade edildi.