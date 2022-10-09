Gürültü yapan komşusunu gaz tabancasıyla korkuttu, tutuklandı

Girne'de bir apartmanda, gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusunu gaz tabancasıyla korkutan kişi tutuklandı.

Polis bülteninde "Korkutmak maksadıyla silah taşımak ve ateşli silah teşhir etmek" başlığıyla yer alan bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında, Girne’de, Şht. Ali Avcı Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

45 yaşındaki N.Z. (E) adlı kişi, apartmanın önünde, ses yaptıkları gerekçesiyle aynı apartmanın başka dairesinde kalan bir kişiye, adına kayıtlı gaz tabancasını korkutmak maksadıyla gösterip ateşli silahını teşhir etme suçu işledi.

Polis N.Z.'yi tutuklarken, olayda kullanılan tabanca emare alındı.

Kermiya kapısında üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasında, dün saat 20.00 sıralarında kullanımındaki araçla Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine geçiş yapmak isteyen 34 yaşındaki M.T.'nin (E) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. M.T. tutuklandı.

Girne'de hırsızlık

Girne’de 15 Eylül'de, bir kumarhanede müşteri olarak bulunan 32 yaşındaki M.F.A.A.S. (E), oyun oynadığı sırada oyun masası üzerinden çaldığı 100 Dolar değerindeki oyun fişini, 8 Ekim’de aynı kumarhaneye tekrar giderek bozdurmak istediği sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Sahte transkript gönderdi

Girne’de 19 yaşındaki H.C.D.'nin (E), okula kayıt yaptırabilmek için sahte olarak düzenlediği ders notları dökümünü (transkript) elektronik posta yoluyla bir üniversitenin öğrenci işleri bölümüne gönderdiği ortaya çıkarıldı.

H.C.D. suç işlemeye teşebbüsten tutuklandı.