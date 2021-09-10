Gürses: Çok üzgün ve kızgınız

Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses, otelin gece müdürü Ali Gökhan Demirbilek’in trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, “Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var” dedi.

Gürses, “Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı” dedi.

Gürses’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı. Eşine ve yaralı iki yavrucağa acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

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