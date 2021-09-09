143 mlgr alkol, 1 ölü, 4 yaralı…

Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesine meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek olay yerinde can verdi. Yine aynı araçta bulunun 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Polis kazaya, Nagehan Şentürk yönetimindeki aracın, yola çıktığı an, 143 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Behai Pınardan yönetimindeki araçla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Nagehan Şentürk yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek, kaza sonucu hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunun 2’si çocuk toplam 4 kişi ise ise hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Behai Pınardan ise 143 mlgr alkollü olduğu tespit edildi, tutuklandı.

Polis’in açıklaması şöyle:

“09.09.2021 tarihinde, saat 20:00 raddelerinde, Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2) ve Müzeyyen Demirbilek (K-44) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan tutuklandı. Mehmet Behai Pınardan'ın kaza anında 143 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.”

Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmıştı