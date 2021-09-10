Ölümlü kaza yargıda: 3 gün tutukluluk

Derya ULUBATLI

Lefkoşa’da Kaymaklı’da dün akşam meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında alkollü ve ehliyetsiz araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Kazada, diğer araç sürücüsü Nagehan Şentürk de zanlı olmasına rağmen sağlık durumundan ötürü mahkemeye getirilemedi.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mustafa Özkantürk, zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın 147 promil alkollü, olduğunu ve 3 Eylül’de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu aktardı.

Polis memuru, Pınardan’ın kazadan sonra kimlik belirtmeden olay yerinden ayrılıp, kazadan 20 dakika sonra polis tarafından bulunup tespit edildiğini de ifade etti.

Tahkikatın yeni başladığını dile getiren Özkantürk, kazada yaralanan 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk ile 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk’ün sağlık durumlarının ciddi olduğunu, Müzeyyen Demirbilek’in ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu kaydetti.

Mobese kayıtları incelenecek

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Özkantürk, mobese kayıtlarının inceleneceğini ve olayla ilgili ifadelerin alınacağını kaydetti.

Özkantürk, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: “Bir şey söyleyemiyorum”

Yargıç ise mahkemede zanlı Pınardan’a hakkındaki suçlamalar hakkında söz hakkı tanıdı, zanlı “Bir şey söyleyemiyorum” dedi.

Yapılan beyanlar ve aktarılan olguların ardından Yargıç, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa’da Küçükkaymaklı bölgesine meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Ali Gökhan Demirbilek olay yerinde can verdi. Yine aynı araçta bulunun 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralanmıştı.

Polis kazaya, Nagehan Şentürk yönetimindeki aracın, yola çıktığı an, 143 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Behai Pınardan yönetimindeki araçla çarpışması sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

Nagehan Şentürk yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek, kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Aynı araçta bulunun 2’si çocuk toplam 4 kişi ise ise hastaneye kaldırılmıştı.

Mehmet Behai Pınardan ise 143 mlgr alkollü olduğu tespit edilerek, tutuklanmıştı.

Gürses: Çok üzgün ve kızgınız

Öte yandan Merit Lefkoşa Müdürü Mine Gürses, otelin gece müdürü Ali Gökhan Demirbilek’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, “Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var” dedi.

Gürses, “Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı” dedi.

Gürses’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Aşırı alkollü bir sürücü çok değerli gece müdürümüz Ali Gökhan Demirbilek’i hayattan kopardı. Eşine ve yaralı iki yavrucağa acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, çok kızgınız Merit Lefkoşa ailesi ‘ne yine gözyaşı ile geçecek günler var. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

143 mlgr alkol, 1 ölü, 4 yaralı…

Alkollü araç kullanmaktan ehliyeti alınmıştı