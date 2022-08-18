Gürçağ: “Asya bebek mamasız bırakılmadı, açıklamayı hayretle izledik, garipsedik”

SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı'nın ailesinin ilaç ve gıdaya erişemediği açıklamasını yalanlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, “Asya bebek mamasız bırakılmadı” dedi.

Asya bebeğin ihtiyacı olan tıbbi malzeme eksikliğiyle ilgili iddiaları da yanıtlayan Gürçağ, “Dün annesine verildi, devamının da bugün verileceği söylendi, çocuk mağdur edilmedi. Bu feryadı, açıklamayı hayretle izledik, garipsedik” şeklinde konuştu.

Gürçağ, söz konusu açıklamaları, BRT ekranlarında konuk olduğu Manşet + Programında Baykan Gürses Özdağ’a yaptı.

“Açıklamalar ciddi şekilde yanıltıcı”

“Sosyal medyaya yansıyan anne feryadını gözlemledik ama ben olayın doğrusunu paylaşmak istiyorum” diyen Gürçağ, ciddi şekilde yanıltıcı paylaşım olduğunu, Asya bebeğin annesi tarafından yanıltıcı bilgi olduğunu kaydetti.

Gürça, “Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu mama aileye eksiksiz şekilde ulaştırılıyor. Dün de hastaneye geldi, bir aylık maması eline teslim edildi, bir ay sonra gelip yine mama kalacağı kendisine söylendi. Bebeğin sütsüz veya mamasız kalması doğru değildir.” dedi.

“Adil dağılım yapmaya çalışıyoruz”

İlaç ve gıda teminlerinde kimi zaman bir aylık değil, 2, 3 aylık temin için ısrar edildiğini kaydeden Gürçağ, dengeli şekilde ilaç ve gıda dağıtımını yapmak zorunda olduklarını anlattı.

Gürçağ, “Bana iki aylık ilaç veya mama ver de sürekli gidip gelmeyelim deniliyor, elimizdeki stoka göre adil şekilde herkese ulaştırma adına bir aylık verebiliyoruz.”

“Önümüzdeki hafta da önemli ölçüde ilaç gelecek”

Bazı ilaç veya gıda eksikliğinin zaman zaman yaşandığını da anımsatan Gürçağ, bunun global bir sorun olduğunu anlattı.

Bazı ilaçların eczanelerde de bulunmadığına değinen Gürçağ, küresel olarak ham madde sıkıntısı yaşanan dönemden geçildiğini ifade etti.

Gürçağ, “Türkiye’de yaptığım ziyaretlerde de ilaç teminiyle ilgili güvence almıştık, Türkiye’de olan ilaçlar peyder pey bize de gelecek. Önümüzdeki hafta da önemli ölçüde ilaç gelecek, yüzde 80 ilaç sıkıntımızı giderdik, büyük bir sorun yok” dedi.

“Hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyor, bunu da bulamıyor”