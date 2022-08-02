Gürcafer: Kimsenin kural koymasını beklemeyelim. Bu bir insanlık meselesidir
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmanın insan hayatını tehdit ettiğini ve bu durumun ölümlere varan vahim sonuçları olabileceğini ifade etti.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmanın insan hayatını tehdit ettiğini ve bu durumun ölümlere varan vahim sonuçları olabileceğini ifade etti.
KTİMB Başkanı Gürcafer, birlik üyelerine yönelik açıklamasında; “Bu bir insanlık meselesidir! Kimsenin bize kural koymasını beklemeyelim. Kendimiz gerekli davranışı sergileyelim. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmayalım” ifadelerine yer verdi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmanın insan hayatını tehdit ettiğini ve bu durumun ölümlere varan vahim sonuçları olabileceğini ifade etti.
KTİMB Başkanı Gürcafer, birlik üyelerine yönelik açıklamasında; “Bu bir insanlık meselesidir! Kimsenin bize kural koymasını beklemeyelim. Kendimiz gerekli davranışı sergileyelim. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00-16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırmayalım” ifadelerine yer verdi.
12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklanıyor