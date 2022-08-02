12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle 12.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında çalışmayı yasaklamaya yönelik girişim başlattı.

Bakan Taçoy, Kıbrıs Postası’na da yaptığı açıklamada, bu yönde bir çalışma yaptıklarını açıklamıştı.

Söz konusu yasağın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.

YENİDÜZEN, gündeme getirmişti

Hatırlanacağı üzere YENİDÜZEN, 31 Temmuz’da “Sıcak kavuruyor, işçi güneş altında ‘riskle’ çalışıyor!” başlığıyla emekçilerin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirmişti.

Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükseleceği açıklanmış, kavurucu’ sıcaklar güneş altında ter döken emekçilerin sağlığını da tehdit eder olmuştu.