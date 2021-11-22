Günlük vakalar zirveyi gördü, doktorlar uyardı: "Aşılanma artmalı, vakaların çoğu aşısızlar!"

Fehime ALASYA

COVID-19 salgınında vaka sayısının 200’ü aşmasının ‘beklendik bir durum’ olduğunu ifade eden doktorlar, aşılanmanın da artması ve düzenli olması gerektiği vurgusu yaptı, bireysel tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı, 1-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 735 kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu, bu kişilerin 2 bin 49’u ‘yerel vaka’ olarak kayıtlara geçti. İki yıllık pandemi mücadelesinde ‘günlük vaka sayısında rekor kırıldı’.

Vaka artışını değerlendiren doktorlar aşılanmanın artması ve düzenli olması gerektiği vurgusu yaparak, bireysel tedbirlere uyulmasının önemi konusunda hemfikir oldu.

Doktorlar, toplumdaki aşılanma oranın yükselmesi gerektiğini dile getirirken, vatandaşlara bir kez daha ‘aşı olun ve tedbirlere uyun’ çağrısı yaptı.

Kış aylarında hem ‘kapalı mekan’ faktörü, hem de ‘hava şartları’ nedeniyle vaka sayılarında artış beklentisi içinde olunduğunu işaret eden doktorlar, hastanedeki yatak kapasitesine ilişkin tedbirlerin önceden alındığını dile getirdi.

17 Kasım’da günlük vakalarda rekor: 306 vaka

İki yılı aşkındır pandemiyle verilen mücadelede görülen en yüksek günlük vaka sayısı ise 306 kişi ile önceki gün kayıtlara geçti. 17 Kasım günü 306 kişi COVID-19 oldu, bunlardan 256’sı yerel vaka oldu. Vakaların bölgelere göre dağılımında ise yine Lefkoşa ilk sırada yer aldı. Buna göre; Lefkoşa’da 103, Mağusa’Da 78, Girne’de 57, İskele’de 11, Güzelyurt’ta 1, Lefke’de ise 2 vaka görüldü.

Lefkoşa ilk sırada…

YENİDÜZEN, 17 günlük vaka dağılımını inceledi. Vakaların bölgesel dağılımında Lefkoşa’nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Girne ve Mağusa’da da hatırı sayılır COVID-19 vakası tespit edildi. Buna göre; 17 günde Lefkoşa’da 814, Girne’de 667, Mağusa’da 582 vaka belirlendi. Söz konusu dönemde en az vaka toplam 21 kişi ile Lefke’de tespit edildi.

DOKTORLAR NE DEDİ?

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy:

“Tedbirlere uyalım, aşılanalım, özelde kendimizi, genelde ülkemiz ekonomisini koruyalım”

“Özellikle 18-35 yaş arası büyük çoğunluk aşılanmalı. Aşılanmayanlara ciddi yaptırım uygulanmalı. Aşı varken kapanmak çok ciddi sıkıntı demektir. İnsanlarımız aşı olsun, aşı olmayanlar ise buna mecbur kılınmalı. Aşılamayı arttırıcı önlemler alınmalı. Herkes dikkatli olmalı, bu artışı zaten bekliyorduk. İkinci yerimizi de açtık, pandemi dolmak üzere ama yer sıkıntımız yok, yatak kapasitemiz de yoğun bakım kapasitemiz de fazlasıyla var, inşallah tümünü kullanmayız. Sağlık çalışanları olarak da zaman zaman zorluklar yaşıyor ama şu anda sıkıntımız yok, gerektiğinde de destek alıyoruz. Aşılanmanın artması ve düzenli olması gerek, bunun için teşvik edici yaptırımlar olmalı. Herkes çok dikkatli olmalı, maske, mesafe, hijyen kuralını unutmadan, düzenli aşılanma ile önce bireysel olarak kendimizi, bununla birlikte ülkedeki esnafımızı, ekonomimizi koruyabilmeliyiz.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Farkındalık ve motivasyon yeniden arttırılmalı”

“Beklendik bir durumdu, çok şaşırmadık. Gerekli hazırlığımız da vardı. ek yataklarımız mevcut, daha da büyümeden kontrol altına alınmalı. Bir an önce yeniden toplum duyarlılığı arttırılmalı. Maske, mesafe hijyen konuları yeniden gündeme getirilmeli. Okul ve Üniversitelerde tedbirler arttırılmalı, aşılanmalar yeniden gözden geçirilmeli. Bunun için de farkındalık ve motivasyon yeniden arttırılmalı.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Canbay:

“Çoğu vakanın aşılanmayan veya aşılarını düzenli yapmayan kişiler olduğunu gözlemliyoruz”

“Aşılanma oranları arttıkça ve gerekli önlemlere uydukça vakalar artmayacak. Maske kullanımı çok fazla değil, aşılanmayan popülasyon da var. Gelen çoğu vakanın aşılanmayan veya aşılarını düzenli yapmayan kişiler olduğunu gözlemliyoruz. Semptomlu vaklar arttığı için çoğu hasta yatırılıyor. Kış aylarının başında bu bekleniyordu ama aşılanırsak semptomlarımız, hasta yatışlarımız daha az olacak. Bunu ihmal etmemeliyiz. Herkes aşısını yaptırmalı, global bir savaş veriyoruz, herkes buna uymalı i birlikte üstesinden gelelim. Yeni virüs mutasyonları olmaması için herkes aşılanmalı, çocuklarımıza rol model olmalıyız. Bizler, önlemlere uymalıyız.”