"Güngör, vahşi depolama alanına dönüştü... Yangınlar artarak sürecek"

Çevre Mühendisleri Odası, ülkenin tek katı atık depolama alanının vahşi depolama alanına dönüştüğüne işaret ederek, alandaki çöp yangınlarının katlanarak artacağı uyarısında bulundu.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel Paralik, “30 yıllık atık depolama kapasitesi öngörülerek tasarlanan Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi 11 yılda kapasitesini doldurup, vahşi depolama alanına dönüştü" dedi.

Konuyla ilgili açıklamasında, çöplerin düzenli depolanmadığından dolayı tesiste yangınların da artacağı uyarısında bulunan Paralik, “Geçtiğimiz aylarda alanın yakın çevresine dökülen atıkların içten içe yandığı gözlemlenmiştir. Yaz mevsiminin gelmesiyle bu yangınlar katlanarak, devam edecek” ifadesini kullandı.

"Hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı"

Sibel Paralik, Çevre Yasası'nın atık yönetimi bölümü altındaki yasa maddeleri, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü ve Entegre Atık Yönetim Planı'ndaki strateji ve hedeflerin hiçbirine ulaşılmadığını iddia etti.

Paralik, atık yönetiminde altyapının iyileştirilmesinin yanında “nüfus ve atık karakterizasyonunun” belirlenmesi, çöpü kaynağında azaltma, tüketicileri yeniden kullanmaya teşvik etmek ve geri dönüşüme yönlendirme alanlarında sonuç alıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti. Paralik, “Bu üç maddenin hayata geçirilmemesi nedeniyle Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi hızlı bir şekilde dolmuş ve ömrünü tamamlamaya yaklaşmıştır.” dedi.

"Çöp depolama alanının rehabilitasyonu için bütçe ayrılmadı"

Güngör Düzenli katı Atık Depolama Tesisi alanının rehabilitasyonunu içiren KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için ihaleye çıkılmadığını belirten Paralik, “Bu ihale yayınlanmadığı gibi aradan 1 seneden fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz bir atık karakterizasyon çalışması yapılmamış, fizibilite raporu hazırlanmamıştır. Hükümetin, Güngör İhalesiyle ilgili bütçe ayırmadığı da bilinmektedir" şeklinde devam etti.

Sibel Paralik, Kuzey Kıbrıs’ta 50’nin üzerinde vahşi depolama alanı bulunduğunu, genellikle yaz aylarında bu çöp alanlarında yangın çıktığını belirtti. Paralik, hükümet ve belediyelere katı atık ve diğer çevre sorunlarının çözümüne yönelik bütçe ayırması; kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)