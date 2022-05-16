Güngör ihalesi iptal

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin "işletme Hakkı Devri Yönetimi" ile özelleştirilmesi ihalesini iptal etti. İhale, kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmuştu.,

29 nisanda kapanacak ihale önce 17 Mayıs'a ertelenmiş, rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşturulmak istendiği belirtilmişti.

Kamu Hizmeti Komisyonu, şimdi de ihalenin iptalini duyurdu, şu açıklamayı yaptı:

ALELACELE VE ÖZENSİZ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), ihalenin açıldığı ilk dönem hükümete çağrı yapmış, ilgili paydaşlardan teknik görüş ve izin alınmasını istemişti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi ile EMO Yönetim Kurulu, teknik detayları ile birlikte ihaleye karşı çıkarak, "Şartnamelerin yangından mal kaçırırcasına alelacele ve özensiz bir biçimde hazırlanmış, birçok noktasında hatalar, çelişkiler ve muğlaklıklar içermektedir" görüşünü ortaya koymuştu.