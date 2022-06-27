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Güneyin en büyük güneş parkı Lefkoşa'ya inşa ediliyor

Güneyin en büyük güneş parkı Lefkoşa'ya inşa ediliyor

68 megavat gücündeki güneş parkı 2 bin dekarlık bölgeye inşa edilecek ve 70 milyon Euro’ya mal olacak

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Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı “Ayios Yoannis” köyünde bulunan “Ahera” bölgesine, güneyin en büyük güneş parkının inşa edileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.

Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.

 

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