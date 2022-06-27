Güneyin en büyük güneş parkı Lefkoşa'ya inşa ediliyor

Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı “Ayios Yoannis” köyünde bulunan “Ahera” bölgesine, güneyin en büyük güneş parkının inşa edileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.

Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.