Güneyin en büyük güneş parkı Lefkoşa'ya inşa ediliyor
68 megavat gücündeki güneş parkı 2 bin dekarlık bölgeye inşa edilecek ve 70 milyon Euro’ya mal olacak
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Kıbrıs’ın güneyinde, Lefkoşa’ya bağlı “Ayios Yoannis” köyünde bulunan “Ahera” bölgesine, güneyin en büyük güneş parkının inşa edileceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.
Gazete, güneş parkının 2025’te devreye girmesinin planlandığını yazdı.
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