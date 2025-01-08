Güneye “kaçak” geçiş iddiası: Polisle çatıştılar

Kıbrıs’ın güneyine “kaçak” geçişle ilgili yapılan operasyonda çatışma çıktığı ve 3 polisin yaralandığı bildirildi.



Fileleftheros’tan Fanis Makridis’in haberine göre “ara bölge”nin sorunlu noktasında, kuzey Kıbrıs’tan kaçak göçmen ya da suçluların güneye geçirilmek istendiği belirtildi.



Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Potamia köyü yakınlarında 3 araçla güneye geçmeye çalışan kaçakçılarla çatıştı.



Araçlardan birinde 15 “kaçak” bulunduğu iddia edilirken, diğer iki aracın da eskortluk yaptığı belirtildi.



Fileleftheros’un haberine göre ‘Z’ plakalı kiralık arabalardan birini, kuzeyden gelen göçmen kaçakçılarına rehberlik eden bir Kıbrıslı Rum tarafından kullandığından şüphe ediliyor.

Ayrıca kapalı devre güvenlik kamerası (CCTV) ile kaydedilen görseller incelendiğinde, aynı kişilerin bölgeyi son dönemde suç faaliyetleri için kullandıklarının ortaya çıktığı belirtildi.



Polisin basın temsilcisi Kyriaki Lambrianidou, olayın çok ciddi olduğunu ifade etti, “Göçmenler araştırılıyor” dedi.

Yangın üçgeni

Olayın meydana geldiği bölge, Kıbrıs'taki savcılık makamları için "en sıcak" bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu bölge “Patamia, Louroujina ve Dali” arasındaki bölge olarak tanımlanıyor.