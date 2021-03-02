Güneye İsrail'den 'aşılı' turist taşınacak

“Royal Caribbean” isimli dünyanın en büyük gemi tur operatörü, İsrail’den korona virüs aşısı olmuş turistleri Kıbrıs'ın güneyine taşınacak.

Kıbrıs için pandemi sürecinde turizm planlaması başladı. Adanın güneyinde bu yönde önemli bir adım atıldı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, “Royal Caribbean” şirketini, Kıbrıs ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrasında, adamızı da tur rotasına dahil etti.

Söz konusu şirket, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları tur programına Kıbrıs’ı da dahil ederek, İsrailli turistleri adanın güneyi ve Yunanistan'a taşıyacak.

Tur programı kapsamında, İsrail’den kalkacak ve sadece Korona virüs aşısı olan İsrailli turistleri taşıyacak geminin üç aylık süre zarfında güneye yaklaşık 15 sefer düzenleyeceği belirtilirken, yolcuların gemiye binmeden önce iki negatif testi ibraz edecekleri ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi, Kıbrıs’ın dibe vuran 2020 yılı turizm gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 85,4 düşüşle 382 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, bir önceki yılın aynı döneminde ise söz konusu gelirlerin toplamda 2 milyar 29 milyon Euro olarak gerçekleştiğini aktardı.