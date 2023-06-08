“Güneye geçeceğim” diyerek, barikatta Kıbrıslı Rum polisi darp etti

Türkiye’den adaya gelen daha sonra Lokmacı geçiş noktasından güneye geçmek isteyen kişi, kendisine izin verilmeyince 3 polisi darp etti.

29 yaşındaki kişi mahkemeye çıkarıldı. Fileleftheros gazetesi ismi verilmeyen 29 yaşındaki Türkiye vatandaşının dün Lefkoşa'nın güneyindeki Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı.

Mahkemede hukuki yardım isteyen 29 yaşındaki kişinin, hakkında bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasa dışı giriş yapmak, polise saldırmak ve şiddet kullanmak" gibi suçlamalardan hiçbirine yanıt vermediği belirtildi.

Fileleftheros'a göre söz konusu kişi, mahkeme boyunca ağladı ve amacının; Kıbrıs’ın güneyine geçmek ve siyasi sığınma talep etmek olduğunu söyledi.

29 yaşındaki zanlı, hakkındaki suçlamalar yanıt vereceği 12 Haziran’daki mahkemeye kadar tutuklu kalacak.