Güneyden uluslararası girişimler: Komşu ülkelerle işbirliği halinde durumu yakından izliyoruz

Kıbrıs (güney) Balıkçılık ve Deniz Araştırma Dairesi, Suriye’deki Baniyas kıyı bölgesinde bulunan bir Enerji Santrali’nden geçen perşembe günü sızan yakıtın deniz kirliğine neden olabileceği konusunda bilgilendirildi ve durumun izlenmekte olduğu belirtildi. Yapılan basın açıklamasında, “Dün (önceki gün) öğleden sonra 19.00 sıralarında Denizcilik Müsteşarlığı’nın Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı EMSA’nın CleanSeaNet sisteminden bir uydu görüntüsü aldığı, bu görüntüde Kıbrıs ve Suriye arasında denizde olası bir petrol sızıntısı olduğu, daha önce fark edilen kıyıdaki sızıntıyla ilgili olabileceğinin tahmin edildiği” belirtildi.

Aynı konuda bilginin, Akdeniz için Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi REMPEC’ten de geldiği kaydedildi.

Petrol ürünlerinden kaynaklanan deniz kirliliğiyle ilgili Ulusal Acil Plan esasında, Müdahale Ekibi tedbir almak için tüm verileri değerlendirmek üzere Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde toplandı.

Basın açıklamasında, olası petrol sızıntısının yayılmasının son model görüntüsü ve var olan meteorolojik veriler esasında, sızıntının 24 saat içerisinde Apostolos Andreas Burnu’nu etkileyeceği tahmin edildi.

Bölgede seyreden gemilerin çektiği fotoğraflar ve gemilerden edinilen bilgiye göre, sızıntının ham petrol olmadığı düşünülüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin müdahaleye ve talep edilmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Basın açıklamasında Müdahale Ekibi’nin son bilgiler esasında, REMPEC ve diğer komşu ülkelerle işbirliği halinde durumu yakından izlediği kaydedildi.