Güneyden turistler NEGATİF testle, günübirlik gelebilecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yeni kararları uyarınca, adanın güneyinden aşısız turistler de, NEGATİF testle, günü birlik turistik turlar için kuzeye geçebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ilgili kararı şöyle:

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.