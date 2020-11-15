Güneyden ithali yasak 258 av fişeği ile geldi

Kıbrıs’ın güneyinden ülkeye giriş yaparken aracında av fişeği bulunan zanlı S.İ tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, zanlının ‘Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu’ suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,14 Kasım’da, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçen 53 yaşındaki zanlının aracında yapılan aramada ithali yasak toplam 258 adet av fişeği tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin devam ettiğini ayrıca av tüfeği fişeklerini ne amaçla ithal ettiğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.