Güneyden geleceklere yeni düzenleme

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Güney Kıbrıs'tan Kıbrıs'ın kuzeyine kısa süreli ziyaret yapacak olan kişilerin son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC'ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda karantinadan muaf tutulmalarına karar verdi.