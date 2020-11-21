Güneyden geleceklere yeni düzenleme
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, güneyden kuzeye geçiş yapacak olan kişilerin 24 saatten az kalmaları halinde karantinadan muaf tutulacağını açıkladı.
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Güney Kıbrıs'tan Kıbrıs'ın kuzeyine kısa süreli ziyaret yapacak olan kişilerin son 24 saat içinde negatif PCR testi ile KKTC'ye geçip 24 saatten kısa süreyle kalmaları durumunda karantinadan muaf tutulmalarına karar verdi.
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