Güneydeki yangınlar kontrol altında
Kıbrıs'ın güneyinde “Pahna” ve “Gurri” köylerinde makilik arazilerde başlayan yangınlar kontrol altına alındı.
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Kıbrıs'ın güneyinde “Pahna” ve “Gurri” köylerinde makilik arazilerde başlayan yangınlar kontrol altına alındı.
Güneydeki haber kaynakları, her iki bölgedeki yangınların karadan ve havadan yoğun müdahaleler sonrasında kontrol altına alındıklarını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Habere göre “Pahna” bölgesindeki yangında 3 hektarlık bir alan zarar gördü.
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