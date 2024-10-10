Güneydeki trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 30 arttı

Kıbrıs’ın güneyinde geçen yıl, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ölümlü trafik kazalarının en çok azaldığı ülke olmasına rağmen, bu yıl, düne kadar meydana gelen trafik kazalarında ölen kişi sayısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artış kaydedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu yıl, yılın başından önceki güne kadar meydana gelen 33 trafik kazasında 36 kişinin hayatını kaybettiğini ve geçen yıl aynı tarih aralığında, 22 trafik kazasında 24 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, bu yılki kazaların meydana geliş sebeplerinin en çok "sürat, cep telefonu ve dikkatsizlik" olduğunu belirtti.